Зеленський: США не надали Україні потрібні гарантії безпеки

Україна поки що не отримала гарантій безпеки від США у тому вигляді, у якому вони потрібні.

Про це Володимир Зеленський заявив у інтервʼю телеканалу CBS.

«Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Але тим не менш Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти», — сказав він.

Президент додав, що і інші країни також поки що цього не зробили. Він наголосив на тому, що Україні потрібні дієві гарантії. «Якщо завтра війна почнеться знову і будуть застосовані тільки санкції — це буде ні про що, оскільки санкції важливі, але якщо вони не можуть зупинити агресію — ми не потребуємо таких гарантій», — заявив президент.

Серед країн-гарантів Україна хоче бачити росію, Китай, США, Велику Британію, Канаду, Італію, Німеччину, Францію, Польщу та Ізраїль. За словами Арахамії, деякі з цих країн вже дали попередню згоду.