Українська делегація передала росії проєкт договору. У ньому прописаний механізм гарантій

Представники української делегації на брифінгу у Стамбулі розповіли про проєкт договору з росією, який може припинити війну. Він стосується міжнародних гарантій безпеки.

Голова делегації Давид Арахамія зазначив, що зараз Україна нічого не підписує з рф — російська сторона отримала проєкт і тепер повинна дати свою відповідь. «Ми нічого не підписуємо, нічого взагалі зараз. Наразі стоїть питання міжнародних гарантій безпеки для України — працюючих, конкретних, а не таких, як недієвий Будапештський меморандум», — сказав він.

Україна хоче отримати міжнародний договір, за яким у разі небезпеки для України всі гаранти протягом 3 днів повинні будуть визначитись із дієвими кроками. Ідеться, зокрема, про закриття неба над Україною, військову й оборонну допомогу. Серед країн-гарантів Україна хоче бачити росію, Китай, США, Велику Британію, Канаду, Італію, Німеччину, Францію, Польщу та Ізраїль. За словами Арахамії, деякі з цих країн вже дали попередню згоду.

При цьому в проєкті прописано, що Україна йде у Євросоюз і гаранти повинні всіляко цьому сприяти.

Гарантії безпеки тимчасово не працюватимуть щодо окупованого Донбасу та Криму. Статус Криму буде зафіксований між рф та Україною і буде предметом обговорень на найближчі 15 років — за умови неведення бойових дій. Питання Донбасу винесене в окремий пункт, який буде обговорюватися безпосередньо між президентами України та рф.

Цей договір обов'язково має бути спочатку схвалений на референдумі українцями, а потім ратифікований парламентами України та країн-гарантів.

Україна в разі ратифікації договору буде нейтральною та позаблоковою країною.