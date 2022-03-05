Україна у перший день Паралімпіади здобула три золоті медалі

Україна у перший день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, здобула 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду — у різних класах біатлонних спринтерських гонок. Про це повідомляє Суспільне.

Золото:

Григорій Вовчинський — спринт, стоячи;

Оксана Шишкова — спринт, порушення зору;

Віталій Лукʼяненко — спринт, порушення зору.

Срібло:

Тарас Радь — спринт, сидячи;

Людмила Ляшенко — спринт, стоячи;

Олександр Казік — спринт, порушення зору.

Бронза:

Дмитро Суярко — спринт, порушення зору.

Завдяки тріумфу у парабіатлоні Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2022. Змагання проходять у Пекіні з 4 по 13 березня.