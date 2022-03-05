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Україна у перший день Паралімпіади здобула три золоті медалі

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Україна у перший день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, здобула 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду — у різних класах біатлонних спринтерських гонок. Про це повідомляє Суспільне.

Золото:

  • Григорій Вовчинський — спринт, стоячи;
  • Оксана Шишкова — спринт, порушення зору;
  • Віталій Лукʼяненко — спринт, порушення зору.

Срібло:

  • Тарас Радь — спринт, сидячи;
  • Людмила Ляшенко — спринт, стоячи;
  • Олександр Казік — спринт, порушення зору.

Бронза:

  • Дмитро Суярко — спринт, порушення зору.

Завдяки тріумфу у парабіатлоні Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2022. Змагання проходять у Пекіні з 4 по 13 березня.

  • На Олімпіаді Україні здобула лише одну медаль — срібло виборов майстер фрістайлу Олександр Абраменко — і посіла 25 місце у медальному заліку.
  • Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).