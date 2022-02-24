Держспецзвʼязок закликає операторів не відключати абонентів, у яких немає коштів на рахунку

Держспецзвʼязок закликає всіх українських операторів не відключати від мобільного звʼязку та доступу до інтернету абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку або є заборгованість.

«Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком», — наголосили в повідомленні.

Держспецзвʼязок просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями в межах необхідності. Якщо не можете додзвонитися, надсилайте повідомлення.