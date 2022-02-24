Госспецсвязь призывает операторов не отключать абонентов, у которых нет средств на счете

Госспецсвязь призвала всех украинских операторов не отключать от мобильной связи и доступа к интернету абонентов, у которых недостаточно средств на счете или есть задолженность.

«Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сейчас операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью», — отметили в сообщении.

Госспецсвязь просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями только в случае необходимости. Если не можете дозвониться, отправляйте сообщения.