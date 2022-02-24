Держспецзвʼязок: Відключення мобільного звʼязку та інтернету не планується

Держслужба спеціального звʼязку та захисту інформації повідомляє про можливі перебої зі звʼязком через навантаження в мережах операторів. Просять не телефонувати без потреби.

«Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це насамперед повʼязано з тим, що мережі перевантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики й обмін повідомленнями в межах необхідності», — ідеться в повідомленні.

Також у Держспецзвʼязку наголосили, що відключення мобільного звʼязку та інтернету не планується: оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління.