Італія планує надати Україні €110 мільйонів і нелетальне військове спорядження

Італія готується видати Україну допомогу в розмірі €110 мільйонів. Галузі, на які підуть кошти, узгодять з українською владою.
Про це заявив очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо, пише The Associated Press.
Крім грошей, Італія планує виділити Україні нелетальне військове спорядження. Зокрема, ідеться про обладнання для розмінування протипіхотних мін.
Він також зазначив, що санкції проти Росії за її агресію проти України мають бути «стійкими, пропорційними, поступовими та безпосередньо повʼязаними з конкретними й обʼєктивними подіями на місцях».
Також міністр підкреслив, що газ із Росії йде до Європи переважно через українські газопроводи, і це ще одна причина, чому необхідно запобігти конфлікту.
- 15 лютого Сполучені Штати Америки оголосили, що виділять Україні позику до мільярда доларів кредитних гарантій, щоб допомогти українській економіці.
- Перед цим стало відомо, що Канада надасть Києву кредит у $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у $94 мільйони), а також летальну зброю на суму $6,1 мільйона. Яка саме зброя це буде — поки невідомо.
- Європейський Союз остаточно ухвалив рішення виділити Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги.