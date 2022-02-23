Италия планирует предоставить Украине €110 миллионов и нелетальное военное снаряжение

Италия готовится выдать Украине помощь в размере €110 миллионов. Отрасли, на которые пойдут средства, согласуют с украинскими властями.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, пишет The Associated Press.
Кроме денег, Италия планирует выделить Украине нелетальное военное снаряжение. В частности, речь идет об оборудовании для разминирования противопехотных мин.
Он также отметил, что санкции против России за ее агрессию против Украины должны быть «стабильными, пропорциональными, постепенными и напрямую связанными с конкретными и объективными событиями на местах».
Также министр подчеркнул, что газ из России идет в Европу в основном через украинские газопроводы, и это еще одна причина, почему необходимо предотвратить конфликт.
- 15 февраля Соединенные Штаты Америки объявили, что предоставят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике.
- Перед этим стало известно, что Канада предоставит Киеву кредит в $392 миллиона (в дополнение к ранее объявленному кредиту в размере $94 миллиона), а также летальное оружие на сумму $6,1 миллиона. Какое именно оружие это будет — пока неизвестно.
- Европейский Союз окончательно принял решение выделить Украине €1,2 миллиарда финансовой помощи.