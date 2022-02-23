В Йорданії знайшли храм віком 9 тисяч років

Група археологів заявила про виявлення «святині» віком приблизно 9 тисяч років у віддаленому місці епохи неоліту у східній пустелі Йорданії.

Про це пише Associated Press.

Ритуальний комплекс знайшли поруч зі спорудами, які, імовірно, використовувалися для загону диких звірів. Такі пастки складаються з двох або більше довгих камʼяних стін, що сходяться до огорожі, і зустрічаються у пустелях Близького Сходу.

Усередині храму були два різьблені камені з антропоморфними фігурами, а також вівтар, вогнище, раковини та мініатюрна модель пастки для звірів.

У заяві дослідників ідеться, що святиня «проливає зовсім нове світло на символіку, художнє вираження та на духовну культуру досі невідомих народів епохи неоліту».