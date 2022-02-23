В Иордании обнаружили храм возрастом 9 тысяч лет

Группа археологов заявила, что обнаружила «святыню» возрастом примерно 9 тысяч лет в отдаленном месте эпохи неолита в восточной пустыне Иордании.

Об этом пишет Associated Press.

Ритуальный комплекс нашли рядом с сооружениями, которые, как полагают, использовались для загона диких зверей. Такие ловушки состоят из двух или более длинных каменных стен, сходящихся к ограждению, и встречаются в пустынях Ближнего Востока.

Внутри храма находились два резных камня с антропоморфными фигурами, алтарь, очаг, раковины и миниатюрная модель ловушки для газели.

В заявлении исследователей говорится, что святыня «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение и духовную культуру прежде неизвестных народов эпохи неолита».