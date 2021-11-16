В Египте нашли считавшийся утерянным храм Солнца, которому более 4,5 тысячи лет

В Египте археологи обнаружили один из храмов Солнца», датируемым серединой XXV века до нашей эры.

Об этом пишет CNN.

Команда обнаружила развалины храма в Абу-Гурабе, примерно в 15 км к югу от Каира. В 1898 году археологи, работавшие на этом месте, обнаружили храм солнца Ниусерры, шестого фараона пятой династии, правившего Египтом между 2400 и 2370 годами до нашей эры. По мнению археологов, нынешние открытия предполагают, что он был построен на развалинах другого храма солнца.

На месте раскопок обнаружили печати с выгравированными именами фараонов, правивших до Ниусерры, которые использовались в качестве стопоров для сосудов. Кроме того, археологи также нашли десятки целых пивных кувшинов во время раскопок. Он добавил, что некоторые из кувшинов были наполнены специальными грязями, которые использовались только в определенных религиозных ритуалах.

По словам соруководителя миссии Массимилиано Нуццоло, доцента кафедры египтологии Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук, памятник из сырцового кирпича «был внушительных размеров», но Ниусерра ритуально разрушил его, чтобы построить свой собственный храм солнца.

Ученый объяснил, что хотя эти храмы были посвящены культу бога солнца Ра, фараон через сооружение храма узаконивал свою власть, представляясь единственным сыном бога Солнца на Земле. «Таким образом, косвенно главная цель храма заключалась в том, чтобы стать местом обожествления живого фараона», — сказал Нуццоло.

Историки предполагают, что всего было построено шесть храмов солнца, но только два из них были обнаружены ранее. По словам Нуццоло, команда надеется выяснить, кто именно из фараонов отвечал за строительство храма, путем дальнейших раскопок на этом месте. Изучение керамики, в частности, позволит узнать больше о том, как люди жили в то время, в том числе о том, что они ели и во что верили.