В Египте археологи обнаружили «золотой город», которому 3 тысячи лет

В Египте, вблизи города Луксор исследователи обнаружили потерянный «золотой город», который существовал 3 тысячи лет назад. Его называют важнейшей находкой со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.
Об этом сообщает The Washington Post.
Ученые предполагают, что город назывался Атен и был основан во времена фараона Аменхотепа III, который правил Египтом в XIV веке до нашей эры. Атен был в то время самым крупным административным и промышленным поселением на западном берегу Луксора.
Профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала открытие важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона. По ее мнению, находка позволит «заглянуть в жизнь древних египтян», живших во времена расцвета Древнего Египта.
Раскопки на месте, где обнаружили город, начались в сентябре прошлого года. Их миссией были поиски посмертного храма Тутанхамона, но вскоре после начала работ ученые обнаружили, что в разные стороны тянутся сооружения.
Затем исследователи поняли, что перед ними целый город, который сохранился в хорошем состоянии — здания остались почти целыми, а комнаты были заполнены предметами повседневного обихода.
Исследователям уже удалось определить пекарню и большую кухню с печами и глиняной посудой для хранения пищи, а также мастерскую, где нашли формы для изготовления украшений и амулетов, вероятно, для храмов и гробниц.
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