Мінреінтеграції пояснило, як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як діяти українцям, які хочуть приїхати на підконтрольну Києву територію, але не мають для цього достатньо ресурсів.

Про це ідеться на сайті відомства.

«Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним — житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО», — наголосила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, перебуваючи із робочою поїздкою на Луганщині.

Перебуваючи в ОРДЛО чи уже на підконтрольній Києву території, ви можете звернутися за допомогою на «гарячі» телефонні лінії.

Номер телефону обирайте за своїм фактичним місцем перебування:

Луганська область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область — 057-700-30-90.

У розмові потрібно вказати, де ви перебуваєте та якої допомоги потребуєте. Оператор скоординує вас залежно від запиту.