Минреинтеграции объяснило, как вернуться из временной оккупации на контролируемую Украиной территорию

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как действовать украинцам, которые хотят приехать на подконтрольную Киеву территорию, но не имеют для этого достаточно ресурсов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым — жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно — людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО», — подчеркнула глава Минреинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочей поездкой в Луганской области.

Находясь в ОРДЛО или на подконтрольной Киеву территории, вы можете обратиться за помощью на «горячие» телефонные линии.

Номер телефона выбирайте по своему фактическому месту нахождения:

Луганская область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецкая область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харьковская область — 057-700-30-90.

В разговоре нужно указать, где вы находитесь и в какой помощи нуждаетесь. Оператор скоординирует вас в зависимости от запроса.