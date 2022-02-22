Через місяць після виверження вулкану в Королівстві Тонга відновили інтернет

Через 5 тижнів після виверження вулкану в Королівстві Тонга відновили роботу інтернету. Для цього ремонтували підводний кабель.

Про це пише BBC.

Супутники, які намагалися забезпечити інтернетом державу, лише частково справлялися з навантаженням. Однак інтернет-кабель є єдиним, який з’єднує Тонгу з іншим світом.

Кабель завдовжки 840 кілометрів прокладений від Тонги до Фіджі. Саме він забезпечує країну швидкісним інтернетом, оскільки безпровідний зв’язок на островах занадто слабкий.

Повністю роботи ще не завершили, оскільки ремонт кабелів між островами Тонги досі триває.

Жителі королівства одразу почали публікувати в соцмережах пости про повернення зв’язку і про те, що тепер їм стане простіше спілкуватися з друзями та рідними.

«У нас була певна пропускна спроможність через супутник, але це ніщо проти того, що ми маємо зараз, коли знову підключили кабель», — сказав прем’єр країни Хуакавемейліку Сіаосі Совалені.