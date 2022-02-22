Росія може втратити фінал Ліги чемпіонів через визнання «Л/ДНР»

Європейська футбольна асоціація УЄФА може перенести фінальний матч Ліги чемпіонів, який 28 травня мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Такий захід розглядається як реакція на визнання Москвою незалежності «Л/ДНР».

Про це пишуть ВВС і Daily Mail.

Представники УЄФА заявили, що «постійно стежать за ситуацією», але поки що рішення про перенесення не ухвалили.

Вказано, що до УЄФА вже надходять звернення щодо перенесення. Колишній міністр спорту Великої Британії Трейсі Крауч вже вимагає негайно перенести фінал. Також із вимогою має звернутися Польський футбольний союз. Поляки хочуть перенести і свій стикувальний матч із Москви.

Найближчим часом Європейський Союз і Велика Британія мають запровадити санкції проти Росії. УЄФА, напевно, відреагує на це і не захоче проводити таку важливу гру на території Росії.

The Times пише, що асоціація готується до тиску з боку країн і вже пропрацьовує нові локації.