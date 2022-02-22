Россия может лишиться финала Лиги чемпионов из-за признания «Л/ДНР»

Европейская футбольная ассоциация УЕФА может перенести финальный матч Лиги чемпионов, который 28 мая должен был пройти в Санкт-Петербурге. Такая мера рассматривается в качестве реакции на признание Москвой независимости «Л/ДНР».

Об этом пишут ВВС и Daily Mail.

Представители УЕФА заявили, что «постоянно следят за ситуацией», но пока решения о переносе не приняли.

Указано, что в УЕФА уже поступают обращения о переносе. Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч уже потребовал немедленно перенести финал. Также с требованием должен обратиться Польский футбольный союз. Поляки хотят перенести и свой стыковочный матч из Москвы.

В ближайшее время Европейский Союз и Великобритания должны ввести санкции против России. УЕФА наверняка отреагирует на это и не захочет проводить столь важную игру на территории России.

The Times пишет, что ассоциация готовится к давлению со стороны стран и уже прорабатывает новые локации.