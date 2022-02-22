«Український» бронетранспортер в інсценуванні прориву кордону Росії зіграв російський БТР-70М

«Український» бронетранспортер, який нібито намагався прорватись через кордон Росії на допомогу «диверсантам», виявився російським модифікованим БТР-70М. Його на озброєнні армії України немає.
Про це повідомив дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx.
Він проаналізував кадри з випусків новин держканалів РФ, зняті з місця «подій». Росіяни видали свій же БТР-70М за український БТР лише прикрасивши його камуфляжем сухопутних військ ЗСУ.
Мітзер назвав це погано підготовленою провокацією і уточнив, що ще одне відео із нібито місця знищення українських БМП теж фейк. На записах від ФСБ дві радянські БМП-2 та БМП.
- 21 лютого в Росії заявили, що о 06:00 прикордонний наряд ФСБ виявив українську диверсійну групу в районі населеного пункту Митякинська (Ростовська область) на ділянці кордону з Україною. У бою нібито загинули пʼять диверсантів, а їхню техніку спалили. ФСБ і росЗМІ показали два записи — один з БМП, які горять, а інший нібито знятий нашоломною камерою одного з бійців ЗСУ, який під прикриттям БТР проривався через кордон.
- Влада і силовики України назвали відеозаписи та повідомлення Росії фейками.