«Український» бронетранспортер в інсценуванні прориву кордону Росії зіграв російський БТР-70М

«Український» бронетранспортер, який нібито намагався прорватись через кордон Росії на допомогу «диверсантам», виявився російським модифікованим БТР-70М. Його на озброєнні армії України немає.

Про це повідомив дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx.

Він проаналізував кадри з випусків новин держканалів РФ, зняті з місця «подій». Росіяни видали свій же БТР-70М за український БТР лише прикрасивши його камуфляжем сухопутних військ ЗСУ.

Мітзер назвав це погано підготовленою провокацією і уточнив, що ще одне відео із нібито місця знищення українських БМП теж фейк. На записах від ФСБ дві радянські БМП-2 та БМП.