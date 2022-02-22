Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні рівень госпіталізацій вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину

В Україні рвень шпиталізації із коронавірусом вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 людей на 100 тисяч населення.

Про це розказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у вівторок, 22 лютого.

Крім цього, летальність зменшилася у 4 рази — з 2% до 0,5%. Середньодобова кількість померлих припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 людей на добу.

Ляшко пояснив, що Україна минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії — понад 40 тисяч підтверджених захворювань на добу, кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої хвилі штаму коронавірусу «Дельта».