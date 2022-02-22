Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине уровень госпитализаций уже ниже предельного показателя адаптивного карантина

В Украине уровень госпитализации с коронавирусом уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тысяч населения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге во вторник, 22 февраля.

Кроме этого, летальность уменьшилась в 4 раза — с 2% до 0,5%. Среднесуточное количество умерших перестало расти и последние 5 дней находится на плато около 240 человек в сутки.

Ляшко объяснил, что Украина проходит пик заболеваемости. Несмотря на самые большие цифры выявленных случаев за все время эпидемии — более 40 тысяч подтвержденных заболеваний в сутки, количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей волны штамма коронавируса «Дельта».