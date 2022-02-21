МОЗ: В Україні приріст хворих на коронавірус знижується, як і показник госпіталізацій

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив на брифінгу, що пандемія коронавірусу в Україні послаблюється. Вперше за останні шість тижнів кількість виписаних з лікарень за останні 7 днів вища за кількість госпіталізованих.

За його словами, впав показник приросту нових хворих — за минулий тиждень він зменшився на 19% (на 43 616 випадків) і склав 191 640 хворих.

«Перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень біло госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше, ніж попереднього тижня. І минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих. За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано», — сказав міністр.

Тижнева кількість госпіталізацій знижується у 21 із 25 областей України. В інших 4 регіонах — Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях — ситуація залишається контрольованою.

«Станом на сьогоднішній день Україна перебуває на 41 місці з 54 серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч», — зазначив голова МОЗ.

Також Ляшко заявив, що в Україні вже вакциновано 50,5% дорослого населення принаймні однією дозою.