США негайно накладуть санкції на «Л/ДНР» — заборонять їх фінансувати та працювати на окупованих територіях

У Білому домі заявили, що були готові до визнання Росією «Л/ДНР», тому президент США Джо Байден негайно підпише указ про санкції. Вони будуть введені проти всіх, хто фінансує «Л/ДНР» або працює на тих територіях.

Про це пише пресслужба Білого дому.

«Ми чекали такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб з або в так званих регіонах «ДНР» та «ЛНР» України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила працювати у цих областях України», — зазначили там.

У Білому домі пояснили, що деталі санкцій пізніше оголосять Державний департамент та Міністерство фінансів.

Водночас у США підкреслили, що це не всі санкції, і про інші обмеження буде повідомлено згодом.

«Для ясності: ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які ми готуємо у координації із союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну», — пояснили у Білому домі.