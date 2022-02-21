США немедленно наложат санкции на «Л/ДНР» — запретят их финансировать и работать на оккупированных территориях

В Белом доме заявили, что были готовы к признанию Россией «Л/ДНР», поэтому президент США Джо Байден немедленно подпишет указ о санкциях. Они будут введены против всех, кто финансирует «Л/ДНР» или работает на тех территориях.
Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
«Мы ждали такого шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц из или в так называемых регионах «ДНР» и «ЛНР» Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило работать в этих областях Украины», — отметили там.
В Белом доме объяснили, что детали санкций позже объявят Государственный департамент и Министерство финансов.
В то же время в США подчеркнули, что это не все санкции, и другие ограничения будут объявлены позже.
«Для ясности: эти меры отдельные и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину», — пояснили в Белом доме.
- 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.