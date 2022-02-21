Телескоп Hubble сфотографував галактичну пару у сузір’ї Пегас

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував пару взаємодіючих галактик Arp 298, яка розташована в сузірʼї Пегас.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Arp 298 складається з галактик NGC 7469 та IC 528, вони розташовані на відстані близько 200 мільйонів світлових років від Землі.

NASA

Більшою з двох галактик є NGC 7469 — спіральна галактика з перемичкою, що перетинає галактику посередині, а її мініатюрним супутником є IC 5283. NGC 7469 також містить активну надмасивну чорну діру та яскраве кільце зоряних скупчень.

Arp 298 входить до так званого Атласу пекулярних галактик. Це галактики, у яких є особливості, котрі не дозволяють віднести їх до виділених морфологічних класів.