Телескоп Hubble сфотографировал галактическую пару в созвездии Пегас

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал пару взаимодействующих галактик Arp 298, расположенную в созвездии Пегас.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Arp 298 состоит из галактик NGC 7469 и IC 528, расположенных на расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли.

NASA

Большая из двух галактик — NGC 7469 — спиральная галактика с перемычкой, пересекающая галактику посередине, а ее миниатюрным спутником является IC 5283. NGC 7469 также содержит активную сверхмассивную черную дыру и яркое кольцо звездных скоплений.

Arp 298 входит в так называемый атлас пекулярных галактик. Это галактики, в которых есть особенности, не позволяющие отнести их к выделенным морфологическим классам.