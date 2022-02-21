Секретар РНБО Данілов: Україна не має жодного стосунку до обстрілу обʼєкта «прикордонників» у Ростовській області

Україна не має жодного стосунку до обстрілу обʼєкта «прикордонної служби» Росії в Ростовській області.

Про це на форумі «Безпечні та спроможні громади майбутнього» повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, Росія давно поставила собі завдання знайти привід для агресії проти України і цей випадок є черговою спробою створити казус беллі.

«Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається [...]. Звичайно, це їхнє завдання, яке вони поставили собі давно, але наші військові можуть відповідати, вогонь і відповідь вести лише у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного стосунку. Ми попереджали і зараз попереджаємо. Вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно, і ми до цього готові. Більше того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії — не вийде», — заявив Данілов.

Держприкордонслужба України назвала повідомлення ФСБ свідомою провокацією. Росіяни не вказали точне місце події і співробітники ФСБ про будь-які нестандартні ситуації ДПСУ не повідомляли. При цьому окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що під обстріл могла потрапити територія, яка знаходиться біля підконтрольної бойовикам ділянки кордону.

Штаб ООС також називає повідомлення ФСБ фейком. Там зазначають, що на фото і відео «господарське приміщення», а не прикордонний пункт. Крім того, артилерія ЗСУ знаходиться в районах відведення, а тому не може дістати до Ростовської області.