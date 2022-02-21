Секретарь СНБО Данилов: Украина не имеет никакого отношения к обстрелам объекта «пограничников» в Ростовской области

Украина не имеет никакого отношения к якобы обстрелу объекта «погранслужбы» России в Ростовской области.

Об этом на форуме «Безопасные и состоятельные общины будущего» сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, Россия давно поставила себе задачу найти повод для агрессии против Украины, и этот случай является очередной попыткой создать казус белли.

«Мы целиком осознаем, что происходит [...]. Конечно, это их задача, которую они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, огонь и ответ вести только в случае, если есть угроза для жизни наших военных. Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем. Они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все, что угодно, и мы к этому готовы. Более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия — не выйдет», — заявил Данилов.

Госпогранслужба Украины назвала сообщение ФСБ сознательной провокацией. Россияне не указали точное место происшествия и сотрудники ФСБ о каких-либо нестандартных ситуациях ГПСУ не сообщали. При этом, отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что под обстрел могла попасть территория, которая находится возле подконтрольного боевикам участка границы.

Штаб ООС также называет сообщение ФСБ фейком. Там отмечают, что на фото и видео «хозяйственное помещение», а не погранпункт. Кроме того, артиллерия ВСУ находится в районах отвода, а потому не может достать до Ростовской области.