Офіс президента: Україна щомісяця втрачає до $5 мільярдів через загрозу вторгнення Росії

Україна втрачає до $5 мільярдів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням Росії.
Про це в заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю «РБК Україна».
«Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, $2—3 мільярди на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько $1,5–2 мільярдів», — сказав Шурма.
Він уточнив, що йдеться про щомісячні втрати, починаючи з січня 2022 року.
«Якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься, і через два місяці таких втрат вже не буде», — додав Шурма.
- 20 лютого у Білорусі завершилися військові навчання з військами Росії «Союзна рішучість — 2022». Сторони вирішили «продовжити перевірку сил реагування». Це означає, що війська РФ залишаються в Білорусі, хоча раніше голова МЗС Білорусі обіцяв повне виведення сил РФ після 20 лютого.
- Держсекретар США і генсек НАТО заявили, що це говорить про підготовку РФ до нападу на Україну.
- Загроза вторгнення військ РФ із Білорусі зберігається. Це підтверджує низка супутникових знімків і заява голови Міноборони Білорусі про створення спільного з Росією угруповання військ. За даними CSIS, біля кордонів України перебувають близько 190 тисяч військових, з урахуванням 50 тисяч солдатів Білорусі.