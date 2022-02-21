Офіс президента: Україна щомісяця втрачає до $5 мільярдів через загрозу вторгнення Росії

Україна втрачає до $5 мільярдів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням Росії.

Про це в заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю «РБК Україна».

«Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, $2—3 мільярди на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько $1,5–2 мільярдів», — сказав Шурма.

Він уточнив, що йдеться про щомісячні втрати, починаючи з січня 2022 року.

«Якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься, і через два місяці таких втрат вже не буде», — додав Шурма.