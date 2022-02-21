Австралія вперше за два роки відкрила свої кордони для туристів

У понеділок, 21 лютого, Австралія вперше за два роки дозволила вʼїзд для іноземних туристів.

Про це пише Deutsche Welle.

Вʼїзд дозволено всім, хто має чинну візу й хто пройшов повну вакцинацію проти коронавірусу. Першим у Сіднеї рано-вранці в понеділок приземлився повітряний лайнер австралійської авіакомпанії Qantas з Лос-Анджелесу. Загалом у міжнародних аеропортах Сіднея та Мельбурну у понеділок мають приземлитися 56 літаків з інших країн.

Рішення закрити кордони для іноземців, які не мають права на проживання в Австралії, влада цієї країни ухвалила в березні 2020 року. У 2021 році були зроблені перші послаблення, зокрема для іноземних студентів та фахівців, які вʼїжджали до країни за робочими візами.

За даними Торгово-промислової палати Австралії, дія жорстких обмежень на поїздки обходиться бізнесу приблизно в 3,6 млрд австралійських доларів (€2,2 мільярда).