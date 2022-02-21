Австралия впервые за два года открыла свои границы для туристов

В понедельник, 21 февраля, Австралия впервые за два года разрешила въезд для иностранных туристов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Въезд разрешен всем, у кого есть действующая виза и кто прошел полную вакцинацию против коронавируса. Первым в Сиднее рано утром в понедельник приземлился воздушный лайнер австралийской авиакомпании Qantas из Лос-Анджелеса. Всего в международных аэропортах Сиднея и Мельбурна в понедельник должны приземлиться 56 самолетов из других стран.

Решение закрыть границы для иностранцев, не имеющих в Австралии вида на жительство, власти этой страны приняли в марте 2020 года. В 2021 году были сделаны первые послабления — в том числе для иностранных студентов и специалистов, въезжавших в страну по рабочим визам.

По данным Торгово-промышленной палаты Австралии, каждый месяц действия жестких ограничений на поездки обходится бизнесу примерно в 3,6 млрд австралийских долларов (€2,2 миллиарда).