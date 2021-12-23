После двух лет локдауна Австралия снова усиливает карантин из-за распространения «Омикрона».

В Австралии власти снова вводят ограничительные меры из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон».

По данным Reuters, среди новых правил — требование надевать маски в помещении, ограничение количества людей в общественных заведениях и проверка вакцинации. Эти ограничения перед Рождеством отменят планы страны вернуться к привычной жизни после серии локдаунов.

В Австралии вакцинировано более 90% взрослого населения, а показатели госпитализации и смертности остаются низкими. Однако недавно в стране обнаружили более 8 200 новых случаев заболевания, что является наибольшим ежедневным ростом с начала пандемии. В большинстве случаев заболевания обнаруживают в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.