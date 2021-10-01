Австралия с ноября впервые с начала пандемии открывает границы. В стране действовали одни из самых строгих правил в мире

Правительство Австралии приняло решение открыть в ноябре государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действовали одни из строжайших пограничных правил в мире.

Об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в своем заявлении сказал, что австралийцам «пора вернуть их жизнь». Правила были настолько суровы, что гражданам было запрещено покидать страну.

В ноябре выезжать из страны разрешат жителям штатов, в которых уровень вакцинации на уровне 80%. Пока австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях — работа или визит к умирающему родственнику.

Туристов извне впускать пока не планируют. В правительстве Австралии, однако, уверяют, что работают над тем, чтобы «приветствовать туристов на своих берегах».

BBC пишет, что штат Новый Южный Уэльс через несколько недель первым достигнет отметки 80% вакцинированных, а за ним и Виктория.