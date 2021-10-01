Австралія з листопада вперше від початку пандемії відкриває кордони. У країні діяли одні з найсуворіших правил у світі

Уряд Австралії прийняв рішення відкрити в листопаді державний кордон — з березня 2020 року через пандемію коронавірусу в країні діяли одні з найсуворіших прикордонних правил у світі.
Про це повідомляє ВВС.
Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон у своїй заяві сказав, що австралійцям «час повернути їхнє життя». Правила були настільки суворі, що громадянам було заборонено залишати країну.
У листопаді виїжджати з країни дозволять жителям штатів, в яких рівень вакцинації на рівні 80%. Поки австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках — робота або візит до вмираючого родича.
Туристів ззовні впускати поки не планують. В уряді Австралії, проте, запевняють, що працюють над тим, аби «вітати туристів на своїх берегах».
BBC пише, що штат Новий Південний Уельс за кілька тижнів стане першим, що досягне позначки 80% вакцинованих, а за ним і Вікторія.
- За даними Worldometer, в Австралії підтверджено 107 128 випадків COVID-19, у тому числі 1 309 летальних. 24 вересня 2021 року у країні вакцинували половину дорослого населення. У п’ятницю, 1 жовтня, влада повідомила про 2 084 нових випадки, переважно в штатах Новий Південний Уельс та Вікторія.
- Щоб швидше відкрити кордони і дозволити якомога більшій кількості австралійців повернутися, чиновники розширили перелік вакцин від COVID-19, які визнають дієвими. До трьох вакцин, які вже використовують у Австралії, — Pfizer, Moderna та AstraZeneca — додали Sinovac та Covishield.