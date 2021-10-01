Австралія з листопада вперше від початку пандемії відкриває кордони. У країні діяли одні з найсуворіших правил у світі

Уряд Австралії прийняв рішення відкрити в листопаді державний кордон — з березня 2020 року через пандемію коронавірусу в країні діяли одні з найсуворіших прикордонних правил у світі.

Про це повідомляє ВВС.

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон у своїй заяві сказав, що австралійцям «час повернути їхнє життя». Правила були настільки суворі, що громадянам було заборонено залишати країну.

У листопаді виїжджати з країни дозволять жителям штатів, в яких рівень вакцинації на рівні 80%. Поки австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках — робота або візит до вмираючого родича.

Туристів ззовні впускати поки не планують. В уряді Австралії, проте, запевняють, що працюють над тим, аби «вітати туристів на своїх берегах».

BBC пише, що штат Новий Південний Уельс за кілька тижнів стане першим, що досягне позначки 80% вакцинованих, а за ним і Вікторія.