Австралия разрешит вакцинированным гражданам ездить за границу без веских причин. Запрет длился 19 месяцев

Правительство Австралии приняло решение разрешить с 1 ноября вакцинированным гражданам ездить за границу без веских причин. Этот запрет распространялся на всех австралийцев 19 месяцев с самого начала пандемии.

Об этом пишет BBC.

В правительстве подчеркнули, что невакцинированные будут вынуждены по-прежнему получать специальное разрешение на выезд. Также планируется смягчить правила въезда для иностранцев.

«До конца года мы ожидаем приветствовать полностью вакцинированных квалифицированных рабочих и иностранных студентов», — говорится в заявлении министра внутренних дел Карен Эндрюс.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что пора австралийцам «вернуться к жизни».