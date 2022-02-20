Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ і біля кордону з Україною

Посольство США в Росії випустило попередження про можливі теракти в метро і торгових центрах в Москві або Санкт-Петербурзі, а також біля кордону з Україною.
Попередження випустили на тлі нещодавніх повідомлень офіційних осіб США, що Росія планує створити привід для вторгнення в Україну.
Посольство закликає американців у Росії стежити за оновленнями в місцевих і міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей, бути пильними на місцях, мати план евакуації та носити при собі документи. Рекомендовано залишити країну.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Президент США Джо Байден заявив, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення, але шанси на мир ще є.
- Міноборони України та ЗСУ попереджали про різні типи провокацій. 20 лютого озвучувалася версія, що бойовики на Донбасі можуть зняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.