Посольство США в России предупредило о возможных терактах в РФ и возле границы с Украиной

Посольство США в России выпустило предупреждение о возможных терактах в метро и торговых центрах в Москве или Санкт-Петербурге, а также возле границы с Украиной.
Предупреждение выпустили на фоне недавних сообщений официальных лиц США о том, что Россия планирует создать повод для вторжения в Украину.
Посольство призывает американцев в России следить за обновлениями в местных и международных СМИ, избегать скоплений людей, быть бдительными на местах, иметь план эвакуации и носить при себе документы. Рекомендовано покинуть страну.
- 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Президент США Джо Байден заявил, что Путин уже принял решение о вторжении, но шансы на мир еще есть.
- Минобороны Украины и ВСУ предупреждали о разных типах провокаций. 20 февраля озвучивалась версия, что боевики на Донбассе могут снять фейки о якобы обстреле гражданских с беспилотников.