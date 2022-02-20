Посольство США в России предупредило о возможных терактах в РФ и возле границы с Украиной

Посольство США в России выпустило предупреждение о возможных терактах в метро и торговых центрах в Москве или Санкт-Петербурге, а также возле границы с Украиной.

Предупреждение выпустили на фоне недавних сообщений официальных лиц США о том, что Россия планирует создать повод для вторжения в Украину.

Посольство призывает американцев в России следить за обновлениями в местных и международных СМИ, избегать скоплений людей, быть бдительными на местах, иметь план эвакуации и носить при себе документы. Рекомендовано покинуть страну.