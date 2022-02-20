Генштаб повідомив про фейковий акаунт ЗСУ у Twitter. Його могла створити Росія

Генеральний штаб Збройних сил України попередив про фейкову сторінку ЗСУ у Twitter.
Йдеться про акаунт Armed Forces of Ukraine (@UkrArmedForces ), створений у лютому цього року. Генштаб повідомляє, що фейкова сторінка може використовуватись Росією для пропаганди.
У відомстві нагадують, що офіційна верифікована сторінка ЗСУ у Twitter — @GeneralStaffUA.
- Росія через держЗМІ продовжує нагнітати обстановку на Донбасі, розповсюджуючи фейки про обстріл непідконтрольних Україні територій. Таким чином РФ звинувачує Україну в обстрілах і, ймовірно, намагається спровокувати масштабну війну.
- Напередодні росЗМІ опублікували «план наступальної операції» ЗСУ на Донбас. Перед цим ватажки «ДНР» і «ЛНР» оголосили евакуацію населення до Росії і загальну мобілізацію чоловіків. Україна неодноразово повторювала, що не збирається повертати Донбас силовим методом.