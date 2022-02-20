Британська королева Єлизавета ІІ заразилася коронавірусом. Перед цим захворіли її син Чарльз та його дружина Камілла.
Про це пише BBC.
У Букінгемському палаці повідомили, що королева має «легкі симптоми, схожі на застуду», тому вона планує вже наступного тижня виконувати деякі зі своїх обов’язків у своєму палаці у Віндзорі.
«Вона надалі отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх відповідних вказівок», — йдеться у заяві палацу.
Напередодні королева контактувала зі своїм сином Чарльзом, у якого 10 лютого теж виявили коронавірус.
- Англійська королева Єлизавета II у зверненні з нагоди 70-річчя правління заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза стала королевою-консортом. Річ у тім, що багато англійців досі є прихильниками першої дружини Чарльза — принцеси Уельської Діани, а тому не приймають Каміллу. Однак тепер підтримка Єлизавети відкрила їй прямий шлях до статусу королеви.