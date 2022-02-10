Принц Чарльз удруге захворів на коронавірус

Принц Уельський Чарльз удруге від початку пандемії захворів на коронавірус. Зараз 73-річний герцог перебуває на самоізоляції.

Позитивний результат тесту він отримав вранці 10 лютого, а ще увечері 9 лютого був на заході разом із міністром внутрішніх справ Пріті Пател.

«Його Королівська Високість глибоко розчарована тим, що він не зможе бути присутнім на сьогоднішніх заходах у Вінчестері, і намагатиметься перенести свій візит на найближчий час», — повідомив Кларенс-гаус у Twitter.

Уперше на коронавірус принц Чарльз захворів у березні 2020 року. У лютому 2021 року він вакцинувався разом із дружиною, герцогинею Корнуольскою Каміллою Паркер Боулз.

Останніми днями коронавірус виявили також у королеви Данії Маргрете II та короля Іспанії Філіпа.