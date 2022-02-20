Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Перед этим заболели ее сын Чарльз и его супруга Камилла.

Об этом пишет BBC.

В Букингемском дворце сообщили, что у королевы «легкие симптомы, похожие на простуду», поэтому она планирует уже на следующей неделе выполнять некоторые из своих обязанностей в своем дворце в Виндзоре.

«Она продолжит получать медицинскую помощь и будет соблюдать все соответствующие указания», — говорится в заявлении дворца.

Накануне королева контактировала со своим сыном Чарльзом, у которого 10 февраля тоже был выявлен коронавирус.