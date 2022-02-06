Елизавета II благословила. Герцогиня Камилла станет королевой после коронации принца Чарльза

Английская королева Елизавета II в обращении в честь 70-летия ее правления заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуольская Камилла после коронации принца Чарльза стала королевой-консортом.

BBC пишет, что этот статус получают супруги действующих королей, таким образом разделяя статус своего мужа.

«Когда со временем мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы предоставите ему и его жене Камилле ту же поддержку, что и мне. И я искренне желаю, чтобы, когда придет это время, Камилла была известна как королева-консорт», — заявила Елизавета II.