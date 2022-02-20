Україна завершила виступ на зимовій Олімпіаді в Пекіні. Збірна здобула лише одну медаль

Збірна України завершила виступи на зимовій Олімпіаді в Пекіні. Вона здобула лише одну медаль і посіла 25 місце у медальному заліку.

Уже 20 лютого відбудеться церемонія закриття Олімпіади. В цей день було розіграно ще кілька комплектів медалей, а українці змагалися лише в одному виді спорту — лижних перегонах, в яких не здобули медалей.

Таким чином за всю Олімпіаду Україну отримала лише одну медаль. Це було срібло Олександра Абраменка у фристайлі.

Також кілька спортсменів входили до топ-10 у своїх видах спорту. Зокрема біатлоністка Юлія Джима посіла 7 місце у мас-старті. Також жіноча збірна України з біатлону була сьомою в естафеті. Крім цього, Джима посіла 8 місце у спринті та 10 місце — в індивідуальній гонці.

Ще один фристайліст Олександр Окіпнюк посів 9 місце у фіналі. Таке ж місце було у чоловічої збірної України з біатлону в естафеті.

Варто зазначити, що на зимових Олімпійських іграх розігрується значно менше комплектів медалей, ніж на літніх. І Україна зазвичай здобуває лише кілька нагород. Наприклад, у 2002 та 2010 роках збірна взагалі не мала жодної медалі. Тоді як у 1994 році та 2014 мала найкращий результат — по 1 золоту та 1 бронзі.

Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).

Україна з однією срібною медаллю посіла 25 місце. Загалом лише 29 країн спромоглися здобути принаймні одну медаль на цій Олімпіаді.