Канада доставила в Україну партію військової допомоги

В Україну прибула партія зброї з Канади. Серед оборонного озброєння є снайперські та автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичним прицілом та ще низка військового спорядження.
Пр це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських та автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення та військового спорядження», — розповів Резніков.
Перед цим премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також летальну зброю на суму $6,1 мільйона.
- На тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня. Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. Його завдання — розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення.