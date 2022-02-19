Канада доставила в Україну партію військової допомоги

В Україну прибула партія зброї з Канади. Серед оборонного озброєння є снайперські та автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичним прицілом та ще низка військового спорядження.

Пр це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських та автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення та військового спорядження», — розповів Резніков.

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Перед цим премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також летальну зброю на суму $6,1 мільйона.