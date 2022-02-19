«Фейк і провокація». Українська влада спростувала заяви Росії про обстріл Збройними силами Ростовської області

Президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростували фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії.

«Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область — це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм», — заявив президент на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас Кулеба зазначив, що ситуація загострюється щогодини, але ЗСУ не піддаються на провокації.

«Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ», — написав Кулеба у Twitter.