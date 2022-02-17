В Обʼєднаних Арабських Еміратах археологи знайшли будівлі, яким 8 500 років — вони найстарші у країні

Виявлені будівлі розташовані на острові Гага, на захід від столиці, міста Абу-Дабі. Вони являють собою «прості круглі кімнати» з камʼяними стінами, висота — майже метр.

Археологи в Обʼєднаних Арабських Еміратах виявили найстаріші з відомих будівель країни, вік яких не менше 8 500 років. Про це у четвер, 17 лютого, повідомив Департамент культури і туризму Абу-Дабі.

Археологи повідомили, що споруди були, ймовірно, будинками для невеликої спільноти, яка, можливо, жила на острові цілий рік. Відкриття показало існування неолітичних поселень до того, як зʼявилися далекі морські торгові шляхи.

Команда заявила, що нове відкриття припускає, що острови Абу-Дабі були свого роду «родючим узбережжям», а не «посушливим та негостинним», а поселенців залучали на острови місцеві економічні та екологічні умови.

На цьому ж місці виявили сотні артефактів. Зокрема, тонко оброблені камʼяні наконечники стріл, які використовувалися для полювання.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

Ця знахідка на понад 500 років старша за попередні рекордні відкриття. Попередній рекорд найстаріших відомих будівель в ОАЕ встановили на острові Марава, також біля узбережжя Абу-Дабі.