Учені вперше знайшли «вагітну» єгипетську мумію

Польські вчені виявили єдиний відомий приклад мумії вагітної жінки часів давньоєгипетської цивілізації.

Про це пише BBC.

Відкриття зробили дослідники Варшавського проєкту мумій. У рамках проєкту, розпочатого у 2015 році, фахівці за допомогою різних технологій, вивчають артефакти, які зберігаються в Національному музеї у Варшаві.

Раніше вважалося, що мумією є чоловік, але сканування показало, що це жінка на пізніх термінах вагітності. Експерти проєкту вважають, що останки, найімовірніше, належать жінці з високим статусом у віці від 20 до 30 років, яка померла в I столітті до нашої ери.

За окружністю голови плода вчені визначили, що жінка померла з невідомих причин між 26 і 30-м тижнями вагітності.

У черевній порожнині мумії виявили чотири згортки із забальзамованими органами, але плід не був витягнутий. Незрозуміло, чому його не витягли і не забальзамували окремо, але вчені припустили, що цьому могли сприяти духовні переконання про загробне життя.

Муміфіковані останки передали Варшавському університету в 1826 році. Дарувальник стверджував, що мумія була знайдена у гробницях фараонів у Фівах.