Ученые впервые обнаружили «беременную» мумию

Группа польских ученых обнаружила единственный известный пример мумии беременной женщины времен древнегипетской цивилизации.

Об этом пишет BBC.

Открытие совершили исследователи Варшавского проекта мумий. В рамках проекта, начатого в 2015 году, специалисты с помощью разных технологий изучают артефакты, которые хранятся в Национальном музее в Варшаве.

Ранее считалось, что мумией является мужчина, но сканирование показало, что это женщина на поздних сроках беременности. Эксперты проекта считают, что останки, скорее всего, принадлежат женщине с высоким статусом в возрасте от 20 до 30 лет, умершей в I веке до нашей эры.

По окружности головы плода ученые определили, что женщина умерла по неизвестным причинам между 26 и 30-й неделями беременности.

В брюшной полости мумии обнаружили четыре свертка с забальзамированными органами, но плод не был извлечен. Непонятно, почему его не извлекли и не забальзамировали отдельно, но ученые предположили, что этому могли способствовать духовные убеждения о загробной жизни.

Мумифицированные останки передали Варшавскому университету в 1826 году. Даритель утверждал, что мумию нашли в гробницах фараонов в Фивах.