В Объединенных Арабских Эмиратах археологи обнаружили здания, которым 8 500 лет — они самые старые в стране

Обнаруженные здания расположены на острове Гага, к западу от столицы, города Абу-Даби. Они представляют собой «простые круглые комнаты» с каменными стенами, высота – почти метр.

Археологи в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили старейшие из известных построек страны, возраст которых не менее 8 500 лет. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Археологи сообщили, что постройки были, вероятно, домами для небольшого сообщества, которое, возможно, жило на острове круглый год. Открытие показало существование неолитических поселений до того, как появились дальние морские торговые пути.

Команда заявила, что новое открытие предполагает, что острова Абу-Даби были своего рода «плодородным побережьем», а не «засушливым и негостеприимным», а поселенцев привлекали на острова местные экономические и экологические условия.

В этом же месте обнаружили сотни артефактов. В частности, тонко обработанные каменные наконечники стрел, которые использовались для охоты.

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Эта находка более чем на 500 лет старше предыдущих рекордных открытий. Предыдущий рекорд старейших известных построек в ОАЭ установили на острове Марава, также у побережья Абу-Даби.