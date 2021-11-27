В Перу нашли связанной 800-летнюю мумию

На центральном побережье Перу группа археологов обнаружила мумию возрастом не менее 800 лет.

Об этом пишет Reuters.

Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны. По словам археолога Питера ван Далена Луны, мумия, пол которой не установлен, была обнаружена в районе Лимы.

«Главной особенностью мумии является то, что тело было связано веревками и прикрывало лицо руками, что могло быть частью местного похоронного ритуала», — сказал ван Дален Луна.

По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. «Радиоуглеродное датирование более точно определит возраст», — добавил архитектор.

Ван Дален Луна добавил, что в гробнице также обнаружили подношения, включая керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.

В Перу расположены сотни археологических памятников культур, которые развивались до и после империи инков, доминировавшей в Южной Америке 500 лет назад, от южных районов Эквадора и Колумбии до центральных регионов Чили.