В Перу в древнем городе археологи обнаружили могилу с 25 скелетами. Большинство из них — женские

В Перу в древнем городе Чан-Чан археологи обнаружили останки 25 человек. Тела были в сидячем положении и завернуты в несколько слоев ткани, первый из которых был из хлопка, а второй — из растительного материала. Вместе с ними в могиле обнаружили 50 керамических изделий.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты считают, что могила могла быть местом захоронения членов элиты доколумбовой культуры Чиму. Большинство останков принадлежало молодым женщинам, причем все были младше 30 лет.